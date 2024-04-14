«هنرجع لأسعار 2023»| بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض جديد في السلع

يبحث العديد من المواطنين عن أسعار السكر والسلع الأساسية في السوق من أجل شراء احتياجاتهم من السلع الغذائية كالأرز والسكر، والزيت، إذ تكثر استهلاك الفرد من هذه السلع، ولذلك تسعى الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة في الأسواق أمام المواطنين.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن هناك انخفاضات تصل إلى 20% في أسعار المكرونة؛ ‏نتيجة لانخفاض أسعار الدقيق‎.‎

انخفاضات جديدة بأسعار السلع

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء ‏السبت، أن المنتجين اتفقوا على توزيع فارق السعر الذي نشأ؛ نتيجة الاستيراد بتكلفة عالية قبل انخفاض سعر الدولار ‏على مدى 6 أشهر، لافتا إلى أن ذلك أدى إلى تحقيق انخفاض فوري يصل إلى 20% في أسعار السلع أو تحديدا 18.7% ‏كمتوسط تراجع في السلع كافة‎.‎

وأكد استمرار موجة الانخفاضات في أسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى أننا سنشهد خلال الأيام المقبلة انخفاضات متتالية ‏تضاف إلى الانخفاضات التي حدثت بالفعل‎.‎

وتوقع أن تصل نسبة الانخفاض مع نهاية عيد الفطر المبارك إلى مستويات جديدة، مع استمرار هذا التراجع لعدة أسابيع ‏مقبلة، قائلا: "هناك انخفاض جديد سوف نبدأ في رؤية انخفاضات متتالية خلال الأيام القادمة، عندنا انخفاض بنسبة ‏أخرى متوقع لها مع نهاية العيد وسنستمر فيها حتى تختفي جميع السلع المتوفرة في الأسواق بالأسعار القديمة المرتفعة ‏تماما في غضون شهر على مستوى البقال الصغير".‏

وأشار إلى أن أسعار السلع الأساسية مثل الزيت الخام والدقيق والقمح والذرة شهدت انخفاضات كبيرة جدًا، موضحا أن ‏الأسعار عادت مجددا إلى مستويات العام 2023 بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها في يناير وفبراير الماضي بنسب ‏مرتفعة جدًا‎.‎

تراجع أسعار السلع 30%

ونوه إلى تراجع أسعار جميع السلع الأساسية بنسبة تزيد عن 30% على مستوى أسعار الجملة، قائلا: "الأسعار انخفضت ‏أكثر من 30% في كل السلع الاساسية على مستوى أسعار الجملة"، لافتا إلى أن تراجع أسعار الجملة انعكست على ‏انخفاض الأسعار بنسبة 20% بالتزامن مع تحرير سعر الصرف.‏

وفي السياق نفسه، أكد جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، أنه تم تكليف أجهزة المحافظة بشن حملات مكثفة على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية، للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، ومحاربة الاحتكار والغش التجارى، والالتزام بالأسعار الاسترشادية المعلنة للسلع، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين من التجار.

وقرر محافظ كفرالشيخ، فرض غرامة مالية علي المحال المخالفة والغلق الإداري والغرامات المالية مرة ثانية في حالة تكرار المخالفة، وتكليف مديرية التموين، والرقابة التموينية، ومباحث التموين، والوحدات المحلية، وجهاز حماية المستهلك، والغرفة التجارية بالمحافظة، بالتنسيق لفرض الرقابة علي الأسواق ومنافذ السلع، ومحلات الجزارة والدواجن، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق وإعلان أسعار السلع في أماكن واضحة للمواطنين.

تأتى هذه التوجيهات فى إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وضمان توافر السلع الأساسية لهم بأسعار مخفضة، مناشدا المواطنين بالتمسك بحقهم في الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية، علي الخط الساخن 114، والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.

أسعار اللحوم بالأسواق اليوم

والجدير بالذكر، أن تراجعت أسعار اللحوم بالأسواق مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا من وضع سعر عادل للجنيه مما قضى نهائيًا على السوق السوداء والإفراجات الجمركية ومبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع بعد هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية بعد توحيد سعر صرف الدولار، وتستورد مصر نحو 40% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء.

وتشير التوقعات إلى أن أسعار اللحوم ستشهد مزيدا من التراجع خلال الفترة القادمة خاصة بعد اتفاق رئيس الوزراء مع المصنعين والتجار على تخفيض أسعار السلع .

وقال مصطفى وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار اللحوم المستوردة انخفضت لتصل من 200 لـ 230 جنيهًا وهذا يتوقف حسب قطعية اللحمة.

وأوضح "وهبة" في تصريحات له، أنه من المفروض انخفاض سعر اللحوم حسب سعر الدولار القديم لتصل إلى 175 جنيهًا، متوقعًا انخفاضًا جديدًا لسعر اللحوم.

وأكد عدد من المسئولين أن أسعار اللحوم ستشهد حالة من التراجع بالتزامن مع توحيد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ، بالإضافة إلى افتتاح معارض أهلاً رمضان والتي توفر لحوماً طازجة ومجمدة بأسعار مخفضة، فضلًا عن توقيع مصر والبرازيل اتفاقاً لاستيراد اللحوم، وتقدم معارض أهلًا رمضان لحومًا طازجة بسعر بين 250 و270 جنيهًا للكيلو الواحد.