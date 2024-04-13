ضبط 10 أطنان.. محافظ القاهرة يشدد على رقابة محال اللحوم والأسماك والدواجن

شدد محافظ القاهرة خالد عبد العال، على مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان، ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

في هذا السياق، أشار مدير مديرية الطب البيطري الدكتور صبري زينهم إلى أن الحملات الدورية المكثفة على الأسواق تمكنت من ضبط 5.5 طن لحوم متنوعة، و4.5 طن دواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير 21 محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.