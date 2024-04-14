465 مخالفة لمخابز بلدية ومحاضر متنوعة في حملات تموينية بأسوان

قال المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأسوان إنه وفقاً لتكليفات الدكتور على مصيلحى وزير التموين ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فيتم مواصلة تنظيم الحملات المفاجئة لضبط حركة تداول السلع بالأسواق وبالأخص السلع الإستراتيجية ، والإلتزام بالتعليمات الخاصة بالإعلان عن الأسعار ، مع متابعة إنتظام عمل المخابز توافر الخبز الأوزان والمواصفات القانونية.

حملات تموينية

وأشار خالد أبو القاسم إلى أن الحملات التى شاركت فيها لجان المرور بالمديرية والإدارات الفرعية التابعة لها عن تحرير وضبط ٤٦٥ مخالفة شملت 267 مخالفة لمخابز بلدية ضمت 62 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، و 48 إنتاج خبز ناقص الوزن ، بالإضافة إلى 112 عدم وجود سجل ، و 31 تصرف في دقيق ، و 10 مبيعات وهمية ، و 80 عدم إعطاء بون ، و 23 توقف ، و 94 عدم وجود قائمة ، و 5 عدم وجود ميزان.

فضلاً عن تحرير 198 محضرا متنوعا ضم 90 محضر لعدم إعلان عن الأسعار ، و 3 محاضر لتجميع دقيق بلدي ، و 15 محضرا للبيع بأزيد من الأسعار المقررة ، و 62 محضر لعدم حمل شهادة صحية ، و 21 محضر إدارة منشأه بدون ترخيص ، و 2 محضر لتجميع خبر بلدى .

