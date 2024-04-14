عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

465 مخالفة لمخابز بلدية ومحاضر متنوعة في حملات تموينية بأسوان

حملات تموينية بأسوان
حملات تموينية بأسوان

قال المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأسوان  إنه وفقاً لتكليفات الدكتور على مصيلحى وزير التموين ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان  فيتم مواصلة تنظيم الحملات المفاجئة لضبط حركة تداول السلع بالأسواق وبالأخص السلع الإستراتيجية ، والإلتزام بالتعليمات الخاصة بالإعلان عن الأسعار ، مع متابعة إنتظام عمل المخابز توافر الخبز الأوزان والمواصفات القانونية

تموين أسوان: 7مواقع لتخزين 175ألف طن خلال موسم حصاد القمح الجديد وزيادة سعر توريد الأردب

أسوان تستعد لاستقبال موسم حصاد محصول القمح الجديد 2024

حملات تموينية

وأشار خالد أبو القاسم إلى أن الحملات التى شاركت فيها لجان المرور بالمديرية والإدارات الفرعية التابعة لها عن تحرير وضبط ٤٦٥ مخالفة شملت 267 مخالفة لمخابز بلدية ضمت 62 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، و 48 إنتاج خبز ناقص الوزن ، بالإضافة إلى 112 عدم وجود سجل ، و 31 تصرف في دقيق ، و 10 مبيعات وهمية ، و 80 عدم إعطاء بون ، و 23 توقف ، و 94 عدم وجود قائمة ، و 5 عدم وجود ميزان. 

فضلاً عن تحرير 198 محضرا متنوعا ضم 90 محضر لعدم إعلان عن الأسعار ، و 3 محاضر لتجميع دقيق بلدي ، و 15 محضرا للبيع بأزيد من الأسعار المقررة ، و 62 محضر لعدم حمل شهادة صحية ، و 21 محضر إدارة منشأه بدون ترخيص ، و 2 محضر لتجميع خبر بلدى .
 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكذوبة سد النهضة.. خبير: الشعب الإثيوبي لم يستفد بقطرة مياه

إعلام إسرائيلي: "صفقة سرية" أبرمتها إيران مع الولايات المتحدة

600 جنيه الآن|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة جنونية وعيار21 مفاجأة

بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بجنوب سيناء

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس.. تفاصيل رسمية الآن

غيابات الأهلي في القمة.. موقف كوكا ومروان عطية من المشاركة أمام الزمالك

الصيف السبب.. عودة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء ساعتين يوميا

جيش الاحتلال يسمح للأطفال والنساء بالعودة إلى شمال قطاع غزة

موضوعات متعلقة

تموين أسوان: 7مواقع لتخزين 175ألف طن خلال موسم حصاد القمح الجديد وزيادة سعر توريد الأردب

ترشيحاتنا

الخارجية الإيرانية: لا نية لدينا لمواصلة العمليات الدفاعية.. وإسرائيل لم تفهم تحركنا

الصحة: تنفيذ 37 برنامجًا تدريبيًا لرفع كفاءة وتأهيل 1050 صيدلياً في 10 محافظات

عشرات الصواريخ والطائرات.. الحوثيون يتأهبون تحسبا لرد إسرائيلي على الهجوم الإيراني

الزراعة: نسعى إلى تجاوز الصادرات لـ 8 ملايين طن هذا العام

10 درجات فرق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

بعد الهجوم على إسرائيل.. ألمانيا: إيران دفعت الشرق الأوسط إلى حافة الهاوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إمكانيات جبارة.. شركة Realme تستعد لكشف النقاب عن سماعة Realme Buds T110

احذر.. علامات بالخضار إذا تناولتها تصيبك بالسرطان

طريقة عمل كيكة الزبادي بالفراولة

قد تصيبك بالسرطان.. احترس| 7 أجزاء لا تأكلها في الدواجن

فيديو

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ