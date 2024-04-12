15 جنيه .. شعبة السلع الغذائية تعلن عن ارتفاع أسعار الشوكولاتة

اكدت شعبة السلع الغذائية بغرفة الاسكندرية التجارية برئاسة حازم المنوفى ارتفاع أسعار الشيكولاته فى الاسواق بقيمة تتراوح ما بين 5 الى 10 جنيهات.

وينشر صدى البلد اسعار الشيكولاته بعد الزيادة وهى كالتالى:

البابلي السادة و البابلي الاوريو من ٣٠ إلى ٣٥ جنيه.

الكادبوري السادة والبندق من ٢٥ إلى ٣٠جنيه

الكادبوري السادة و البندق من ٤٠ إلى ٤٥ جنيه

الكادبوري المارفليوس من ٣٠ إلى ٣٥ جنيه

الكادبوري السادة والبندق ٩٠جرام من ٦٠ إلى ٧٠ جنيه.

الكادبوري البابلي ٨٧ جرام من ٦٥ إلى ٧٥ جنيه.

ولاستطلاع جميع أسعار الشيكولاته الجديدة:

أسعار الشيكولاته