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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

اقتصادية النواب: جهود كبيرة من الدولة لخفض الأسعار ورغيف الخبز أولوية

عمرو القطامى، أمين
عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من المواد الخام التى شهدت انخفاضا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة، وهو ما يعنى ضرورة انعكاس هذا الانخفاض على أسعار السلع ويشعر المستهلك بهذا الأمر، قائلا:" على سبيل المثال الدقيق انخفض الطن الواحد ألفى جنيه، وهو ما يعنى ضرورة انخفاض أسعار العديد من السلع فى الأسواق فى مقدمتها رغيف الخبز".

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى بيان صحفى له، أن رغيف الخبز من أهم وأبرز السلع الأساسية والاستراتيجية، ومن ثم على القائمين على الأمر إلزام أصحاب المخابز السياحى ضرورة خفض الأسعار، وعدم خلق فجوة كبيرة فى هامش الربح، وذلك من خلال الزام القائمين على المنظومة ضرورة خفض الأسعار بما يتناسب مع الانخفاض الذى شهده طن الدقيق، وعلى الجميع ان يكون على قدر المسئولية فى هذه الفترة من عمر الوطن.

وأشاد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل الحكومة خلال الآونة الأخيرة لخفض أسعار عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية، على أن يصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة إلى 30% وهو ما يعني أن هناك انحياز واضح وصريح للشارع المصرى، خاصة وأن هذا الانخفاض سينعكس على المواطن البسيط و الفئات غير القادرة ومواجهة صريحة لجشع بعض التجار وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر فى الكثير من الأوقات.

وشدد أمين سر اللجنة، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وعمل تقارير دورية لمتابعة ملف الأسعار لأنه من أهم وأبرز الملفات التى تحظى باهتمام الشارع المصرى، ولهذا يجب ان تكون هناك لجنة دائمة لمتابعة ملف الأسعار على وجه التحديد للتصدى لمحاولات التلاعب مرة أخرى.

المواد الخام المستهلك السلع الاسواق رغيف الخبز

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