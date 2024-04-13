منها الزيت والمكرونة .. تفاصيل انخفاض أسعار السلع والعودة لقائمة 2023| فيديو

كشف علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، تفاصيل انخفاض المكرونة بنسبة 20 %، موضحا أنه تم العودة إلى أسعار 2023، بعد الارتفاعات الكبيرة في شهري يناير وفبراير الماضيين.

قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نسبة انخفاضات متتالية في الأسعار حتى يتم القضاء على الأسعار المرتفعة في محلات البقالة خلال شهر.

أكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن نسبة الانخفاض في زيت الخليط اقتربت من 50 %، لافتا لانخفاضات أخرى في العدس والفول، مشيرا إلى التوافق مع 14 سلسلة تجارية على تخفيض الأسعار.

أوضح أن المنتجين والموردين اتفقوا مع رئيس الحكومة على توزيع انخفاض الأسعار على 6 أشهر.

