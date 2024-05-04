عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

قافلة فتحة الساق | شيرين بـ فستان معدّل في حفل الكويت

صدى البلد

شاركت النجمة شيرين عبد الوهاب جمهورها عبر حسابها الرسمي عبر موقع انستجرام ، صور حفلها الجديد بالكويت.

وتألقت شيرين عبد الوهاب بفستان أنيق ومميز باللون الأسود وقامت ببعض التعديلات عليه وهو غلق فتحة الساق والصدر.

وتتميز شيرين بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق بعد انقاص وزنها.

 تعتمد شيرين ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا. 

ومن الناحية الجمالية تعتمد شيرين على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

IMG_0488
IMG_0488
IMG_0487
IMG_0487
الكويت ة شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب شيرين عبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

شكري يدعو إلى حل الميليشيات وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة عامل دليفري المطرية |تفاصيل

200 جنيه.. تعليق ساخر من سيد عبد الحفيظ على ركلة جزاء للزمالك

رسميا .. مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخها بأولمبياد باريس 2024

ليلة حمراء وراء الجريمة.. تفاصيل مرعبة في مقتـ.ـل دليفري المطرية

ننشر أول صورة للمتهمين بسرقة هاتف محمول صحفي فلسطيني

بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن وفاة ابن البرهان

موضوعات متعلقة

قبل شم النسيم.. 5 طرق مختلفة لعمل الرنجة بالبطارخ

130 ألف جنيه.. هدى الإتربي تثير الجدل بسعر إطلالتها في شوارع بيروت

بملابس الجيم.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بتمارين اليوجا

نادية الجندي تثير الجدل بإطلالة شبابية

طريقة تحضير سلطة الرنجة بالطحينة

قبل شم النسيم.. كيف تفرق بين الفسيخ السليم والفاسد؟| إليك العلامات

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ الفاسد؟

ببنطلون ممزق.. بوسى تستعرض جمالها بإطلالة ملفتة

ترشيحاتنا

عالم جليل .. أحمد موسى: مودة ومحبة تجمع أبوالعينين وحسام موافي |فيديو

حريات الصحفيين تدين انحياز تصنيف مراسلون بلا حدود للكيان الصهيوني

أدعية التوفيق والتيسير في الدراسة.. مفتاح النجاح

التضامن: كشف إدمان وتعاطي مخدرات لـ136 ألف موظف بالدولة في 8 أشهر

صحيفة إسرائيلية: غير متفائلين بإجابة حماس وستتمسك بمطلبها بإنهاء الحرب في غزة

بدون أوفر برايس .. أسعار نيسان صني موديل 2024 في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قافلة فتحة الساق | شيرين بـ فستان معدّل في حفل الكويت

الموسيقار محمد عبدالوهاب وميادة الحناوي حكاية حب منعتها من دخول البلاد.. ما القصة؟

تدريب متمكن | قصة القرد الموظف بـ السكة الحديد في كيب تاون

ضرب نفسه بالنار.. رجل أعمال باكستاني ينهى حياته بطريقة غريبة| اعرف السبب

فيديو

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

مصر على الطريق الصحيح.. فيتش ترفع التصنيف الائتماني الإيجابي| شاهد

إجراءات وقرارات سعودية قبل موسم حج 2024.. تحذيرات للمسافرين

سأغني بالعربية وأتمنى مقابلة صلاح.. شبيه مبارك الهندي يعلق على شهرته بمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ