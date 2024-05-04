قافلة فتحة الساق | شيرين بـ فستان معدّل في حفل الكويت

شاركت النجمة شيرين عبد الوهاب جمهورها عبر حسابها الرسمي عبر موقع انستجرام ، صور حفلها الجديد بالكويت.

وتألقت شيرين عبد الوهاب بفستان أنيق ومميز باللون الأسود وقامت ببعض التعديلات عليه وهو غلق فتحة الساق والصدر.

وتتميز شيرين بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق بعد انقاص وزنها.

تعتمد شيرين ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد شيرين على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

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