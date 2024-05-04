ضرب نفسه بالنار.. رجل أعمال باكستاني ينهى حياته بطريقة غريبة| اعرف السبب

تداول رواد السوشيال ميديا فى عدة دول واقعة انتـ. حاررجل أعمال باكستاني وسط حالة من الذهول.



ووفقا لما جاء فى موقع “ tribune” أظهرت إحدى كاميرات المراقبة فيديو أثناء محاولة رجل أعمال باكستاني قتل نفسه فى أحد الأماكن العامة.

وتبين أن رجل الأعمال الباكستاني هو أرشد جمال من أشهر تجار المقاولات فى المنطقة ، وظهر في الفيديو وهو يجلس على كرسي داخل مكتبه برفقة رجل آخر.

وقام رجل الأعمال أرشد جمال بالإمساك بسلاحه وإطلاق النار على نفسه وتحديدا فى منطقة الرأس وتوفى مباشرة ونقلت كاميرات المراقبة الواقعة وتم تسريبها للإعلام والسوشيال ميديا.

أما سبب انتـ.حار رجل الأعمال باكستانى فهو خسارته مبلغا ماليا ضخما بقدر بـ 3.5 مليون دولار، لكن الغريب فى الأمر أنه ظهر في الفيديو قبل إطلاق النار بحالة جيدة خالية من الحزن والغضب وتجري الشرطة المزيد من التحريات حول كواليس الواقعة.

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