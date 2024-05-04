القمص موسى إبراهيم : أشكر الرئيس على تطبيق معنى المواطنة بالجمهورية الجديدة

هنأ القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية اقباط مصر والمصريين بعيد القيامة ، موضحا أن مفهوم المواطنة في عهد الرئيس السيسي يتم تطبيقه برؤيه في الجمهورية الجديدة.

ووجه القمص موسى ابراهيم ، خلال مكالمة هاتف لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديمه لمفهوم المواطنة بكل الصدق ، واعطاه حق لكل مواطن مصري .

وأكمل : صلاة قداس عيد القيامة المجيد سيبدأ مساء اليوم ، وهو قداس احتفالي لاهم مناسبة في حياة المسيحيين .

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