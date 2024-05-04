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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أول صورة للمتهمين بسرقة هاتف محمول صحفي فلسطيني

المتهمون
المتهمون

حصل موقع صدي البلد علي أول صورة للمتهمين بسرقة هاتف محمول صحفي فلسطيني اثناء سيره بمصر الجديدة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعرض مراسل بأحد القنوات الأجنبية "يحمل جنسية إحدى الدول" لسرقه هاتفه المحمول حال إستقلاله سيارة بمنطقة مصر الجديدة من قبل أحد الاشخاص يستقل دراجة نارية وفر هارباً.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة عاطلان لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام ، والدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ملك أحدهما "بدون لوحات معدنية"  .

وإعترفا ببيع الهاتف المحمول لعميلهما عاطل له معلومات جنائية "سيىء النية" ، تم ضبطه وأرشد عن الهاتف ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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أجنبي الصحفي الفلسطيني سرقة هاتف سرقة هاتف محمول سرقة صحفي فلسطيني مصر الجديدة وزارة الداخلية

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