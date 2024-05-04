صحيفة إسرائيلية: غير متفائلين بإجابة حماس وستتمسك بمطلبها بإنهاء الحرب في غزة

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، في تقرير لها مساء اليوم الست، إن التفاؤل في تل أبيب بشأن التقدم في المفاوضات مع حماس بدأ يفتر في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وأضافت أنه حتى مساء اليوم السبت، لا يعتزم الوفد الإسرائيلي الذي يترأسه رئيس الموساد دافيد برنياع ورئيس الشاباك رونين بار التوجه إلى مصر.

وأوضحت أنه في إسرائيل ينتظر الوفد المغادرة إلى القاهرة، والذي من المفترض أن يصل إلى مصر بعد تلقي الرد من حماس.

ونقلت الصحيفة عن مسئول في المؤسسة الأمنية أنهم في إسرائيل غير متفائلين بإجابة حماس ويقدرون أن حماس ستتمسك بمطلبها بإنهاء الحرب في غزة.

وقال: "نحن ننتظر رد حماس الذي لم يصل، ولا نعتقد أن حماس قد تراجعت عن مطلبها بإنهاء الحرب".

وبحسب المصدر: "لا صحة لما نشر عن أنه من المقرر أن يصل رئيس الموساد إلى القاهرة مساء اليوم للقاء مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية".