حكم صلاة النافلة في جماعة .. المفتي السابق يجيب

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، إنه تجوز صلاة النافلة في جماعة، أخذًا بحد الجواز وليس السُنية.



واستشهد «جمعة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة النافلة في جماعة؟»، بما ورد عن الخطيب الشربيني فى كتابه «المغني المحتاج» قوله: "كل صلاة لا تسن فيها الجماعة؛ تجوز فيها الجماعة"، وتشمل: صلوات: العيد، الاستسقاء، قضاء الحاجة، وصلاتي الكسوف والخسوف.



وذكر المفتي السابق أن الصلوات التي تسن فيها الجماعة اتباعًا للنبي – صلى الله عليه وسلم- هي صلوات الفرائض كالظهر والعصر وغيرهما من الصلوات.



