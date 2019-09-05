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بتوب قصير يكشف بطنها .. نيللي كريم بإطلالة جديدة مع الغوريلا

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:16 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة نيللي كريم على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورة جديدة لها .

وظهرت نيللي بإطلالة سوداء بتوب قصير يكشف بطنها وبنطلون اسود والتقطت الصورة مع غوريلا سوداء تشبه التمثال.

وظهرت نيللي بدون مكياج وشعرها طبيعي دون اي تكلف.

وكتبت نيللي على الصورة قائلة: "Tried to copy , but ......the original gorilla win".

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