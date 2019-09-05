رضوى الشربينى بـ إطلالة عنيفة.. والجماهير: حرام كده كتير.. شاهد

نشر الإعلامية رضوى الشربينى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
وعلقت رضوى الشربينى على الصورة قائلة: "بالبوكس كده هو".
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
بحبك اووى -- ياعينى على القمر - حرم كده كتير
يذكر أن رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" الذى يعرض من الخميس للسبت على شاشة cbc سفرة فى السادسة مساءً.
وعلقت رضوى الشربينى على الصورة قائلة: "بالبوكس كده هو".
وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
بحبك اووى -- ياعينى على القمر - حرم كده كتير
يذكر أن رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" الذى يعرض من الخميس للسبت على شاشة cbc سفرة فى السادسة مساءً.