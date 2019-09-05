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فن

رضوى الشربينى بـ إطلالة عنيفة.. والجماهير: حرام كده كتير.. شاهد

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 11:57 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
القسم الميدانى
نشر الإعلامية رضوى الشربينى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلقت رضوى الشربينى على الصورة قائلة: "بالبوكس كده هو".

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

بحبك اووى -- ياعينى على القمر - حرم كده كتير

يذكر أن رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" الذى يعرض من الخميس للسبت على شاشة cbc سفرة فى السادسة مساءً.
رضوى الشربينى بـ إطلالة عنيفة.. والجماهير: حرام كده كتير.. شاهد

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