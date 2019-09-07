اتحاد الكرة: 18 فريقاً في الدوري الممتاز.. و12 على 3 مجموعات بالقسم الثاني

أكد الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة أن الدورى الممتاز من 18 فريقاً والقسم الثانى من 12 فريقاً على 3 مجموعات.





قال جمال محمد على، خلال مؤتمر صحفي: "ملتزمون بنظام الصعود والهبوط وأن القسم الثالث ينطلق من 167 فريقاً مع مراعاة الأبعاد الجغرافية والتكاليف المالية المرهقة".





ولفت إلى أن موسم 2019-2020 تمت مراعاة تقليل الفرق في مجموعة الإسكندرية إلى 15 فريقاً وأيضا مجموعة شمال سيناء باعتبار أن لها ظروفاً خاصة وستكون من 9 فرق.



