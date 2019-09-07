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رياضة

اتحاد الكرة: 18 فريقاً في الدوري الممتاز.. و12 على 3 مجموعات بالقسم الثاني

السبت 07/سبتمبر/2019 - 04:32 م
الدوري الممتاز
الدوري الممتاز
يسري غازي
أكد الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة أن الدورى الممتاز من 18 فريقاً والقسم الثانى من 12 فريقاً على 3 مجموعات.

قال جمال محمد على، خلال مؤتمر صحفي: "ملتزمون بنظام الصعود والهبوط وأن القسم الثالث ينطلق من 167 فريقاً مع مراعاة الأبعاد الجغرافية والتكاليف المالية المرهقة".

ولفت إلى أن موسم 2019-2020 تمت مراعاة تقليل الفرق في مجموعة الإسكندرية إلى 15 فريقاً وأيضا مجموعة شمال سيناء باعتبار أن لها ظروفاً خاصة وستكون من 9 فرق.

وأوضح إلى أن القسم الرابع سوف ينطلق من 325 نادياً على 24 مجموعة.

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