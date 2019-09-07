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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسر برهامي يكشف تفاصيل الحرس الثوري الإخواني لحماية مرسي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:25 م
عبد الخالق صلاح
استعرض الإعلامي محمد الباز الاعترافات التي أدلى بها رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي؛ عبر موقعهم الإلكتروني أنا سلفي؛ وكيف ساندوا عبد المنعم أبو الفتوح على حساب المعزول الراحل محمد مرسي؛ مؤكدا أن قيادة الجماعة كانت تكفر المجتمع.

وأضاف الباز خلال حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، أن وفدا من الدعوة السلفية ذهب لحزب الحرية والعدالة للتنسيق في انتخابات مجلس الشعب في 2011، فكان جواب مرسي "it is too late"، نسقنا مع كل الأحزاب.

وأكمل الباز سرد تصريحات برهامي وكيف كان الإخوان يسعون لإيجاد بديل عن حرس الرئيس بما يشبه الحرس الثوري الايراني، والذي تبين أنه توجيه من القيادة الإيرانية، موضحا أنهم كانوا يخططون للاستعانة بمليون اخواني لحماية مرسي في القصر.

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