ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الليبي يرد على هجوم الطائرات التركية بقصف جنوبي طرابلس

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:41 ص
الجيش الليبي
الجيش الليبي
حسام رضوان
أفادت قناة "الحدث" بأن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر شن غارات جوية على المليشيات في عين زارة والتوغار جنوبي طرابلس.

ويأتي ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري تمكن قوات الجيش من صد هجوم مدعوم بطائرات تركية مسيرة نفذته ميليشيات طرابلس في محيط العاصمة طرابلس.

وقال المسماري إن الجيش الوطني قتل 30 مسلحا من المليشيات وأصاب أكثر من 40 آخرين.

وأضاف أن الجماعات الإرهابية بدأت بالإغارة على وحدات الجيش الليبي بطائرات تركية مسيرة، إضافة إلى المدفعية الأرضية، لكن تم التصدي للهجوم وتدمير القوات التي اقتربت من الوحدات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يتصدى لهجوم نفذته طائرات تركية مسيرة

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية في مطار معيتيقة

تركيا تواصل إرهابها في ليبيا.. القصة الكاملة لإسقاط سلاح الجو الليبي طائرة مسيرة تركية

الجيش الليبي يعلن انسحاب ميليشيات الوفاق من محور القتال في طرابلس

المسماري: الجيش الليبي يقطع طريق الإمداد بين طرابلس ومصراتة

غارة جوية مكثفة للجيش الليبي على معسكر النقلية جنوب طرابلس

ترشيحاتنا

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

كيف تحصل على سيارة ميني فان بدل التوك توك.. محلية النواب تجيب

كارثة دوريان.. إجلاء عاجل لآلاف السعوديين من فلوريدا.. فيديو

بعد رفضه الأهلي .. كيكى فلوريس مدربا لـ واتفورد الإنجليزي

6 نجوم يغيبون عن الزمالك فى مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور