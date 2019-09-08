الجيش الليبي يرد على هجوم الطائرات التركية بقصف جنوبي طرابلس

أفادت قناة "الحدث" بأن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر شن غارات جوية على المليشيات في عين زارة والتوغار جنوبي طرابلس.



ويأتي ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري تمكن قوات الجيش من صد هجوم مدعوم بطائرات تركية مسيرة نفذته ميليشيات طرابلس في محيط العاصمة طرابلس.



وقال المسماري إن الجيش الوطني قتل 30 مسلحا من المليشيات وأصاب أكثر من 40 آخرين.



وأضاف أن الجماعات الإرهابية بدأت بالإغارة على وحدات الجيش الليبي بطائرات تركية مسيرة، إضافة إلى المدفعية الأرضية، لكن تم التصدي للهجوم وتدمير القوات التي اقتربت من الوحدات.

