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امرأتان تؤمان الصلاة في مصلى مشترك.. ولا يشترط الحجاب.. صور

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:13 ص
صدى البلد
حسام رضوان
للمرة الأولى في فرنسا، يوم السبت، صلت امرأتان اعتنقتا الإسلام حديثا قبل نحو 6 سنوات كأئمة في العاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب "يورو نيوز"، كانت إيفا جنادين وآن صوفي مونسوناي تؤمان الصلاة في غرفة مستأجرة أمام حوالي 60 رجلا وامرأة، حيث أقامتا الصلاة، من دون اشتراط أن ترتدي النساء الحجاب خلالها.

وأضافت الشبكة أن موقع محل الصلاة مخفي لأسباب أمنية، وقالت صوفي إن ما بلغها كان أخطر من مجرد تهديدات.

وجنادين مُدرسة للتاريخ ومونسوناي تعلم الموسيقى، ودخلت كل منهما الإسلام منذ وقت قريب وفي عام 2018، أسستا مؤسسة باسم "الإسلام المستنير".

وتقول جنادين: "نحن نسعى جاهدين لخلق الإسلام الفرنسي الذي يتوافق مع العصر الحديث..يجب الموازنة بين الإيمان والتفكير النقدي".
امرأتان تؤمان الصلاة في مصلى مشترك.. ولا يشترط الحجاب.. صور
امرأتان تؤمان الصلاة في مصلى مشترك.. ولا يشترط الحجاب.. صور
امرأتان تؤمان الصلاة في مصلى مشترك.. ولا يشترط الحجاب.. صور
امرأتان تؤمان الصلاة في مصلى مشترك.. ولا يشترط الحجاب.. صور

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