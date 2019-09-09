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قيادي إخواني منشق يفضح الإرهابي وليد شرابي ويكشف عن الوسيط الإيراني

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:43 م
وليد شرابي
وليد شرابي
عبد الخالق صلاح
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن الإخواني الإرهابي الهارب وليد شرابي كان يمنح أصدقاءه أموالا طائلة لمهاجمة خصومه من الجماعة، وكان يعامل الإرهابي أحمد حسن الشرقاوي معاملة سيئة للغاية لدرجة التنكيل به. 

وأكد المستشار عماد أبو هاشم خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن الدعم الأكبر كان يأتي إلى الجماعة الإرهابية من دويلة قطر، وكانت الأموال توزع على ما يسمى بالمجلس الثوري لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار المستشار عماد أبو هاشم إلى أن أحد القيادات الإرهابية الهاربة يدعي أحمد حسن الشرقاوي له علاقة بالمخابرات الإيرانية، وأن المرشد الإيراني أبلغه بإعداد لقاء مع المعارضين المصريين الهاربين.

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