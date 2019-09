حسين الجسمي وأوكا وأورتيجا في ON Set.. غدا

يحل مطربا المهرجانات الشعبية أوكا وأورتيجا ضيفين على برنامج ON Set الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، غدًا الخميس.



وفي حلقة الجمعة، 13 سبتمبر الجاري، يعرض البرنامج لقاءً مع الفنان حسين الجسمي وعازف الجاز الأمريكي ستانلي كلارك.



يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، يومي الخميس والجمعة، في تمام الساعة 10.30 مساءً.