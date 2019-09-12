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منوعات

النوم سلطان.. يغلبه النعاس داخل سيارة القمامة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
صدى البلد
كريم جمال
النوم سلطان.. غلب النعاس رجلا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، فكانت الصدمة عندما استيقظ فوجد نفسه نائمًا داخل سيارة القمامة.

تعود التفاصيل عندما ألقت الشرطة القبض على الرجل الذى لم يتم الكشف عن هويته، وقال إنه تشاجر مع صديقه في الليلة السابقة للواقعة، وكان يحتاج لمكان ينام فيه، فاختار سيارة قمامة قريبة.

والمفاجأة كانت أثناء قيام سائق السيارة بإفراغ حمولتها، فسمع صوت صراخ الرجل فى الساعة 3:30 فجرًا، وعلى الفور أبلغ الشرطة، بعدما طلب منه الرجل المساعدة فى إخراجه.

ونقل الرجل إلى المستشفى لتلقى العلاج بعد إصابته بجروح متفرقة في وجهه وركبته.

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