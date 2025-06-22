قفزة الموت.. سقوط شابين بموتوسيكل من أعلى الدائري بترعة المريوطية وانتشال جثة أحدهما

تبحث قوات الإنقاذ النهري عن شابين سقطا بدراجة نارية من أعلى الطريق الدائري في ترعة المريوطية ونجحت في انتشال جثمان أحدهما وجار البحث عن الآخر.

وكانت قد تلقت غرفة النجدة بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث أعلى الطريق الدائري بوصلة المريوطية وسقوط دراجة نارية من أعلى الكوبري بترعة المريوطية.

وانتقلت على الفور قوات الأمن مدعمة بقوات الإنقاذ النهري والضفادع البشرية وسيارات الإسعاف للبحث عن الشابين مستقلي الدراجة النارية في الترعة.

وأشار عدد من الأهالي إلى أنهم لم يعلموا ما حدث إلا انهم فوجئوا بسقوط الدراجة النارية في المياه وكان يستقلها شابين اختفيا في الترعة فور سقوطها حتى نجحت في العثور على جثة أحدهما وانتشاله.