حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى يشعل تويتر.. وهكذا علق المغردون

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بصور حفل زفاف النجمين #هنا_الزاهد و#أحمد_فهمي، إذ نشر العديد من المشاهير لقطات من حفل الزفاف.
وظهرت الفنانة المصرية الشابة متألقة بإطلالتين جميلتين من تصميم #سامو_هجرس، واعتمدت تسريحة شعر مموجة ناعمة.
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #هنا_الزاهد ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر.. وجاءت تعليقاتهم كالأتى:
باحبهم هما الإتنين ربنا يسعدهم
#احمد_فهمي #هنا_الزاهد
الله كل شيء بيرڤكت ححلوه حلوه😍💘💘
#هنا_الزاهد
الف مبروك للفنانة هنا الزاهد و احمد فهمي💕..
#هنا_الزاهد #احمد_فهمي
#حفل_زفاف_هنا_الزاهد_وأحمد_فهمي
صور فرح #احمد_فهمي و #هنا_الزاهد قمر قمر قمر ♥♥اناا بعشقهم جدا💙😍ربنا يسعدهم
وظهرت الفنانة المصرية الشابة متألقة بإطلالتين جميلتين من تصميم #سامو_هجرس، واعتمدت تسريحة شعر مموجة ناعمة.
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #هنا_الزاهد ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر.. وجاءت تعليقاتهم كالأتى:
باحبهم هما الإتنين ربنا يسعدهم
#احمد_فهمي #هنا_الزاهد
الله كل شيء بيرڤكت ححلوه حلوه😍💘💘
#هنا_الزاهد
الف مبروك للفنانة هنا الزاهد و احمد فهمي💕..
#هنا_الزاهد #احمد_فهمي
#حفل_زفاف_هنا_الزاهد_وأحمد_فهمي
صور فرح #احمد_فهمي و #هنا_الزاهد قمر قمر قمر ♥♥اناا بعشقهم جدا💙😍ربنا يسعدهم