حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى يشعل تويتر.. وهكذا علق المغردون

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بصور حفل زفاف النجمين #هنا_الزاهد و#أحمد_فهمي، إذ نشر العديد من المشاهير لقطات من حفل الزفاف.



وظهرت الفنانة المصرية الشابة متألقة بإطلالتين جميلتين من تصميم #سامو_هجرس، واعتمدت تسريحة شعر مموجة ناعمة.



ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #هنا_الزاهد ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر.. وجاءت تعليقاتهم كالأتى:



باحبهم هما الإتنين ربنا يسعدهم

#احمد_فهمي #هنا_الزاهد



الله كل شيء بيرڤكت ححلوه حلوه😍💘💘

#هنا_الزاهد



الف مبروك للفنانة هنا الزاهد و احمد فهمي💕..

#هنا_الزاهد #احمد_فهمي

#حفل_زفاف_هنا_الزاهد_وأحمد_فهمي



صور فرح #احمد_فهمي و #هنا_الزاهد قمر قمر قمر ♥♥اناا بعشقهم جدا💙😍ربنا يسعدهم

