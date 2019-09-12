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فن

حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمى يشعل تويتر.. وهكذا علق المغردون

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:10 ص
هنا الزاهد واحمد
هنا الزاهد واحمد فهمى
منار نور
امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بصور حفل زفاف النجمين #هنا_الزاهد و#أحمد_فهمي، إذ نشر العديد من المشاهير لقطات من حفل الزفاف.

وظهرت الفنانة المصرية الشابة متألقة بإطلالتين جميلتين من تصميم #سامو_هجرس، واعتمدت تسريحة شعر مموجة ناعمة.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #هنا_الزاهد ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمى تويتر.. وجاءت تعليقاتهم كالأتى:

باحبهم هما الإتنين ربنا يسعدهم
#احمد_فهمي #هنا_الزاهد

الله كل شيء بيرڤكت ححلوه حلوه😍💘💘
#هنا_الزاهد

الف مبروك للفنانة هنا الزاهد و احمد فهمي💕..
#هنا_الزاهد #احمد_فهمي
#حفل_زفاف_هنا_الزاهد_وأحمد_فهمي

صور فرح #احمد_فهمي و #هنا_الزاهد قمر قمر قمر ♥♥اناا بعشقهم جدا💙😍ربنا يسعدهم

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