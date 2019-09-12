تجميع قمامة ومخلفات.. زيارات مفاجئة لمراكز الشباب للوقوف على تطويرها

قامت اليوم لجنة من وزارة الشباب والرياضة برئاسة مصطفي منصور وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب، بعمل جولة مفاجئة بعدد من مراكز الشباب في محافظة القاهرة يرافقه كل من أشرف البجرمي وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وطارق ندا مدير ادارة القاهرة الكبري لمراكز الشباب ومني عثمان وكيل مديرية الشباب والرياضة للشباب، للوقوف علي مدي جاهزية المراكز لاستقبال الاعضاء والجماهير.



بدأت الجولة بتفقد مركز شباب مدينة نصر، حيث تفقدت اللجنة المنطقة التي سيشملها التطوير بالمركز بالاضافة الى الجزء الذي سيتم استثماره بنظام الـ BOT، والذي سيتضمن انشاء حمام سباحة نصف أوليمبي وحمام سباحة اطفال و2 قاعة مناسبات، بالاضافة الي احتياجات مركز الشباب من اضاءة للملاعب الخماسية وتطوير منطقة الاطفال والحمامات الخاصة بالمركز.



أعقبها جولة بمركز شباب العاشر، حيث لوحظ وجود العديد من التعديات علي سور المركز بالإضافة إلى وجود نقطة لتجميع القمامة بجانب سور المركز، وتم تفقد المنطقة المقرر تخصيصها بنظام حق الانتفاع والذي سيتضمن 2 ملعب خماسي، وحمام سباحة نصف أوليمبي، صالة لياقة بدنية بالاضافة الي الكافيتريا الخاصة بالمركز.



كما تم التأكيد علي رفع كفاءة الحمامات الخاصة بالمركز وصالتي الكاراتيه والكونغ فو، من اجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة لرواد المركز.



واختتمت الجولة بتفقد مركز شباب مكرم عبيد، حيث قامت اللجنة بتفقد المبني الاداري وصالة الانشطة اليدوية للسيدات، بالاضافة الى الملعب المتعدد، والمستخدم في تدريبات الكونغ فو وكرة السلة والكاراتيه، ثم توجهت اللجنة للمبني المقرر إزالته بالمركز بالإضافة الى الجزء الذي سيتم استخدامه بحق الانتفاع بنظام الـ BOT والمقرر اقامة حمام سباحة نصف أوليمبي به.



يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة للارتقاء بمراكز الشباب وتقديم أفضل خدمات لرواد مراكز الشباب، ومتابعة استعدادات المراكز للقيام بكافة الأنشطة والمشروعات التي تنفذ من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.