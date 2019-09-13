محمد عزمي يكشف المقرر مناقشته بـ جلسة مكافحة الإرهاب بمؤتمر الشباب.. غدا

تنطلق غدا السبت فعاليات النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب ويستضيفها مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة وتنعقد جلستان رئيسيتان هما جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا" وجلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع" على مدار اليوم قبل جلسة اسأل الرئيس.



وقال محمد عزمى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن جلسة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا، فى غاية الاهمية نظرا لتحمل الدولة المصرية عبء مكافحة الارهاب نيابة عن العالم، وهذا الأمر الذى أشار وأكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مناسبات عديدة.



وأضاف محمد عزمي أن الدولة المصرية تتبنى رؤية أنه لا بديل إلا عن اقتلاع الإرهاب من جذوره، واتخذت خطوات جادة فى هذا الشأن لتجفيف منابع تمويل الإرهاب والتي أسفرت عن انحصار قواه بصورة كبيرة للغاية، معقبا: "أصبحنا نرى انه يتم القبض على العناصر المخربة والعابثين بمقدرات الشعب المصرى ويتم إلقاء القبض عليهم ومحاسبتهم علانية".



وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سيتم خلال جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، استعراض تطور جهود مكافحة الارهاب ومقاومة مد العناصر العائده من ليبيا وسوريا وافغانستان، وكيف تمت السيطرة على هذه العناصر والمراجعة الفكرية لهم وكيفية حضهم على عدم ممارسة العنف ضد الشعب المصرى، وسيتم عرضها على المجتمع المصرى بمنتهى الشفافية.



ويقوم المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة على عدد من الجلسات النقاشية، ويعد أبرز ما في أجندة المؤتمر في نسخته الثامنة هو جلسة إسأل الرئيس والتي تم فتح باب توجيه الأسئلة اليها على الموقع الإليكتروني Askthepresident.net.



وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.