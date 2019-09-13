تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا.. تتصدر جلسات مؤتمر الشباب

تشهد فعاليات المؤتمر الوطنى الدورى الثامن للشباب الذى تنطلق فعالياته غدا السبت برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات في القاهرة الجديدة ثلاث جلسات من بينها جلسة " تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا " .



وستكون محاور النقاش الرئيسية فى الجلسة عن استعراض تطور الإرهاب و تناميه في المنطقة، وعودة مقاتلي داعش،و توصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم،بالإضافة الى التكتيكات الجديدة التي تواجهها مصر.



وتحول مركز المنارة للمؤتمرات الى خلية نحل تعمل من جانب الشباب القائمين على تنظيم النسخة الثامنة للمؤتمر التى ستعقد غدا السبت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى



وظهر جليا درجة الجاهزية والإستعداد من حيث الإنتهاء من كساء القاعة بهوية المؤتمر الوطني للشباب وأيضا مداخل مركز المنارة والأروقة والتي انتشر فيها شعار المؤتمر الوطني للشباب ،علما بأنه لا يزال سير العمل الذي يبذله الشباب على قدم وساق لوضع اللمسات النهائية ليخرج المؤتمر بصورته الإحترافية المعتادة.



ويقوم المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة على عدد من الجلسات النقاشية ويعد أبرز ما في أجندة المؤتمر في نسخته الثامنة هو جلسة إسأل الرئيس والتي تم فتح باب توجيه الأسئلة اليها على الموقع الإلكتروني Askthepresident.net



وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.