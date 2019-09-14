مصر للطيران تحصد 3 ميداليات ذهبية في بطولة الشركات

قال كابتن أسامه صلاح رئيس بعثة مصر للطيران ببورسعيد، إن فريق رفع الأثقال بقيادة الكابتن خليل أمين إبراهيم المدير الفنى والمدير الإداري رمضان محمود علي حصلوا حتى الآن على 4 ميداليات من بينهم 3 ميداليات ذهبية مركز أول وميدالية برونزية مركز ثالث ويتبقى المنافسة علي 6 ميداليات في الأوزان المختلفة ليقترب فريق مصرللطيران من حصد كأس البطولة، حيث فاز بالميدالية الذهبية كل من محمد كحلة مرحلة 45 سنة وزن 61 كيلو ومحسن عبدالحليم محمد وزن 67 كيلو وسيد رمضان علي وزن 73 ومصطفى فوزي اللوزي وزن 73 مركز ثالث برونز.



جدير بالذكر أن اتحاد رفع الأثقال لمنطقة بورسعيد قام بالاحتفال بعودة ومشاركة فريق مصرللطيران لرفع الأثقال في البطولة بعد غياب كبير وإهداء ميدالية تذكارية من الاتحاد العام للشركات تسلمها الكابتن أسامة صلاح.



ومن المقرر أن يخوض فرق السلة واليد والطائرة والجودو مباريات الدور قبل النهائي بينما يخوض فريق الدراجات السباق النهائي على طريق بورسعيد دمياط الدولي وسوف يتم إعلان النتائج.