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رياضة

الجزيرة الإماراتي يهزم النصر العماني ويضع قدماً في دور الـ 16 للبطولة العربية

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:40 م
الجزيرة الإماراتي
الجزيرة الإماراتي
إسماعيل محمود
تفوق نادي الجزيرة الإماراتي على نظيره نادي النصر العماني ، بهدف نظيف ، في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال."

أحرز زايد العامري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23 من عمر المباراة والتي أقيمت في المجمع الشبابي بمدينة صلالة العمانية، ليقرب فريقه من التأهل لدور الـ16 من البطولة.

وتقام مباراة العودة يوم الإثنين الموافق الـ23 من الشهر الجاري على ستاد محمد بن زايد بالإمارات.

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