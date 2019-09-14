العشرة تدوم.. نادين نجيم تعلن طلاقها في رسالة مؤثرة

اعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن طلاقها من زوجها هادي من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.



وغردت نادين قائلة : "القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ماكانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا".



واضافت:"... ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكرًا لكل رسائلكم وبقدر محبتكم".



يشار الى ان زوج هادي كان يكبرها في العمر باكثر من ١٠ سنوات وانجب منه طفليها .

