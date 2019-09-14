ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

العشرة تدوم.. نادين نجيم تعلن طلاقها في رسالة مؤثرة

السبت 14/سبتمبر/2019 - 08:36 م
نادين نجيم
نادين نجيم
شروق إبراهيم
اعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن طلاقها من زوجها هادي من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

وغردت نادين قائلة : "القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ماكانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا".

واضافت:"... ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكرًا لكل رسائلكم وبقدر محبتكم".

يشار الى ان زوج هادي كان يكبرها في العمر باكثر من ١٠ سنوات وانجب منه طفليها .
العشرة تدوم.. نادين نجيم تعلن طلاقها في رسالة مؤثرة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دخلت تحدي العمر.. نادين نجيم تتخيل شكلها في الـ 80

بفستان كب من تصميم زهير مراد.. شاهد إطلالة نادين نسيب نجيم تشعل إنستجرام

شاهد.. نادين نسيب نجيم في طريقها للقاهرة لاستلام جائزة

بفستان لامع.. نادين نسيب نجيم تخطف الأنظار في مهرجان القنوات الفضائية

ماجي بو غصن تهنئ نادين نجيم على تكريمها في مصر

ترشيحاتنا

وليد سليمان يضيف الهدف الثاني لـ الاهلي فى شباك كانو سبورت

شوبير يزف بشرى سارة للجماهير بشأن بث مباراة الأهلي وكانو سبورت

الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك في السوبر المصري

فيديو | صلاح محسن يحرز الهدف الأول لـ الاهلي في شباك كانو سبورت

وش السعد.. فايلر يفك نحس الأهلي خارج مصر في إفريقيا

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن إذاعة مباراة كانو سبورت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبهم للخيول دمر حياتهم.. أفقد عاصى الحلانى وعيه وكسر أنف حورية فرغلى | صور

أدوات مكياج.. شاهد| ديانا حداد بملامح مختلفة

ترتدي ملابس أطفال.. مي سليم بإطلالة مبهرة على السوشيال ميديا