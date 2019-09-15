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أصل الحكاية

مصير أسعار النفط بعد هجوم أرامكو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 08:30 م
النفط -أرشيفية
النفط -أرشيفية
مــيــــــــــس رضــــــــــــا
تسود حالة من الترقب لدى الأوساط النفطية فى المنطقة، خاصة بعد الهجوم على معامل شركة أرامكو السعودية في منطقتي خريص وبقيق، أمس السبت، والتى أسفرت عن توقف عمليات الإنتاج في معامل بقيق وخريص بشكل مؤقت، حسب ما أكد وزير الطاقة السعودي، عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز حتى تعاود نشاطها بعد أربعة أيام .

إزاء ذلك، قال المحلل الاقتصادى الإماراتى نايل الجوابرة إنه من المتوقع أن تشهد أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا بعدما تستأنف أرامكو نشاطها على خلفية الهجمات الأخيرة على معملى النفط.

وحول تأثر المستثمرين والاكتتاب المقرر تنفيذه نوفمبره المقبل على وقع الهجمات الحوثية الإرهابية، أوضح "الجوابرة"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه غير مستبعد أن يتأثر المستثمرين سلبًا فصاحب المال دائما مايقال عليه جبان فالتأثير سيكون وقتيا.

وأشار المحلل الاقتصادى إلى أن الحوثيين ذراع إيران يلجأون لشن هجمات من وقت لآخر كمتنفس لها من الخنق بعد العقوبات الأمريكية وكنوع من إثبات قدرتها على قطع إمدادات النفط.

وبحسب التقديرات الأولية التي أعلنت عنها المملكة، أدت الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو نحو 50% من إنتاج الشركة تسعى السعودية لتعويض بعضها من خلال المخزونات.

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