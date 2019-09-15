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فن

محمد رمضان يحتفل بتخطي أغنية انساي 140 مليون مشاهدة .. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:04 م
محمد رمضان
محمد رمضان
مصطفى كرم
احتفل الفنان محمد رمضان بوصل اغنيتة انساي ل 140 مليون مشاهد عبر قناتة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وأعلن محمد رمضان طرحة كواليس و ميكنج اغنية انساي عبر قنااة بيوتيوب.

ونشر محمد رمضان فيديو جديد عبر انستجرام من كواليس اغنيتة وعلق علية قائلا "بمناسبة تخطي الكليب 140 مليون مشاهدة ميكنج كليب انساي علي قناتي الرسمية علي يوتيوب".


واشترك محمد رمضان مع المغني المغربي سعد المجرد في غناء "انساي" والتي حققت نجاحات كبيرة في اول عمل مشترك بينهم.

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