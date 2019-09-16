ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جلسة مرتقبة بين مرتضى منصور وميتشو استعدادا لمواجهة الاهلي في كأس السوبر

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:24 م
مرتضي
مرتضي
ملك موسى
استقر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على عقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، مع لاعبي الفريق الأبيض والجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو .

تأتي الجلسة لتحفيز الجهاز الفني واللاعبين قبل لقاء السوبر أمام الأهلي المقرر له يوم الجمعة المقبلة.

ومن المقرر أن يطالب مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء خلال جلسته مع اللاعبين بضرورة غلق صفحة الخسارة من جينراسيون السنغالي في ذهاب دور الـ ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا بهدفين مقابل هدف وسيتطرق للحديث معهم بشأن مباراة السوبر المقبلة وضرورة الفوز باللقب.

ويلتقى الزمالك مع الأهلي الجمعة المقبلة في السوبر المصري والمحدد لها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار نادي الزمالك اليوم 9 - 9 - 2019.. رفض طلب الأهلي بتأجيل السوبر ومرتضى منصور يكشف سر مكالمة الدرندلى

اخبار الزمالك اليوم 10-9-2019.. مرتضى: الشناوي نصب علينا.. وميتشو يعلن قائمة مواجهة بطل السنغال

البداية دائماً مهمة.. ميتشو: انتهى شهر العسل بعد كأس مصر.. فيديو

الزمالك يؤدي مرانه الاول في السنغال اليوم استعدادا للقاء جينيراسيون

ميتشو يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك بفندق الإقامة بالسنغال

شيكابالا وبن شرقي .. عودة الغائبين سلاح الزمالك للفوز بالسوبر أمام الأهلي

ترشيحاتنا

3 ملايين جنيه تفصل تولي إيهاب جلال عن تدريب منتخب مصر.. تفاصيل

هبوسه وأحضنه.. مرتضى منصور يتحدث عن مواجهة الخطيب في السوبر.. فيديو

أبرز تصريحات مرتضى منصور النارية قبل لقاء السوبر: عناق الخطيب .. ورسالة لجماهير الاهلى وايهاب جلال

اتحاد الكرة يزف خبرا لجماهير مصر فى الموسم الجديد للدورى الممتاز

مرتضى منصور: مباراة الأهلي والدراويش في الدوري بالإسماعيلية

صورة طبق الأصل من والدتها.. نانسي عجرم تحتفل بتعميد ابنتها ليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. زوجة مصطفى فهمى تستعرض رشاقتها.. صور

بالصور.. صياد يعثر بالصدفة على سمكة "من عالم آخر" تشبه الديناصورات

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لـ جاكيت ياسمين صبري .. صور