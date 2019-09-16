جلسة مرتقبة بين مرتضى منصور وميتشو استعدادا لمواجهة الاهلي في كأس السوبر

استقر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على عقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، مع لاعبي الفريق الأبيض والجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو .



تأتي الجلسة لتحفيز الجهاز الفني واللاعبين قبل لقاء السوبر أمام الأهلي المقرر له يوم الجمعة المقبلة.



ومن المقرر أن يطالب مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء خلال جلسته مع اللاعبين بضرورة غلق صفحة الخسارة من جينراسيون السنغالي في ذهاب دور الـ ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا بهدفين مقابل هدف وسيتطرق للحديث معهم بشأن مباراة السوبر المقبلة وضرورة الفوز باللقب.



ويلتقى الزمالك مع الأهلي الجمعة المقبلة في السوبر المصري والمحدد لها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.



