محمود العسيلي يسخر من خطيبته..مفجوعة

سخر الفنان محمود العسيلي من خطيبته ونشر فيديو برفقتها في أحد المطاعم في خاصية "الاستوري" علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلق على الفيديو قائلا:"تفتكروا بتاكل ايه؟ مش مفجوعة خالص.



يذكر ان محمود العسيلي تلقي هجوما شديدا من الجمهور بسبب الفيديو الذي انتشر منذ فترة قصيرة في احدي حفلاته عندما طلب احد الجمهور أن يلتقط معه بعض الصور فرد محمود العسيلي : حد جامد أنت معاك واسطة يعني.



واعتذر محمود العسيلي بعد الحملة الهجومية الشديدة التي تسببت في غضب الجمهور منه.



كانت آخر حفلات محمود العسيلي في الساحل الشمالي و شهدت حضورا جماهيريا ضخما برغم الفيديو الذي انتشر.

