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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: أضرار كارثية على الأسنان نتيجة التدخين

الأسنان
الأسنان

قالت وزارة  الصحة والسكان ، إن الفم هو أول الأعضاء تأثرا بالتدخين خاصة انه معرض مباشرة للمواد الكيميائية المكونة للسيجارة والمكونة لما يسمى بالتبغ. وعواقب التدخين وخيمة ومزعجة ويمكن تلخيصها في التالي:

ما هي أضرار التدخين على الفم والأسنان؟

  • سرطان الفم والأنسجة المحيطة والتقرحات المزمنة والاصابة بالفطريات وتكمن خطورة سرطان الفم انه لا يظهر بمظهره الحقيقى الا فى مراحله المتأخرة
  • أمراض اللثة المزمنة تعتبر سببا رئيسيا في تاكل العظام و تساقط الأسنان.
  • تناقص حدة حاستي التذوق والشم ونقص معدل افراز اللعاب.
  • تلون وتغير لون الأسنان واللسان.
  • انبعاث روائح كريهه من الفم.

كيفية تنظيف الأسنان

  • ضرورة تفريش الأسنان مرتين يوميا على الأقل بشكل صحيح وخصوصاً قبل النوم.
  • إستخدام كمية مناسبة من معجون أسنان يحتوي على الفلورايد ويجب ألا تزيد الكمية المستخدمة عن حجم حبة البازلاء.
  • يجب الانتباه إلى عدم تبليل فرشاة الأسنان بالماء قبل التفريش.
  • توضع الفرشاة على الأسنان بزاوية 45 درجة.
  • نبدأ بالتفريش ابتداءَ من خط اللثة باتجاه السطح الماضغ للسن بحركة دائرية لطيفة.
  • ننتقل إلى السطح الداخلي للسن ونكرر نفس الحركة.
  • ننتقل إلى السطح الماضغ للسن ونقوم بتفريشه بحركة دائرية.
  • نقوم بتفريش الأسنان الأمامية العلوية من الداخل بحركة سحب للأسفل، والأسنان الأمامية السفلية من الداخل بحركة سحب للأعلى.
  • عند الانتهاء من تفريش الأسنان نقوم بتمرير الفرشاة على اللسان بشكل لطيف من أجل إزالة الجراثيم وإعطاء رائحة زكيه للفم.
  • يفضل استخدام الخيط السنى للتنظيف ما بين الأسنان مرة يوميا على الأقل.
  • يفضل استبدال فرشاة الأسنان كل ثلاثة اشهر أو عند رؤية تغيير في شكل أو انتظام شعيراتها.

ماذا نفعل عند خروج السن الدائم من مكانه بسبب الاصابة  ؟؟؟

- يجب إمساك السن من جهة التاج وليس من جهة الجذر.

  • إذا كان السن متسخا يمكن تنظيفه بماء دافئ وبعناية شديدة وبشكل غير مبالغ فيه وبعدها إعادته إلى مكانه الذي وقع منه أما إذا كان نظيفا فيجب تثبيته مباشرة في مكانه ثم الذهاب مباشرة لطبيب الأسنان
  • إذا لم يستطيع أحد من الوالدين إعادة السن إلى مكانه فيجب وضع السن في كوب يحتوي على حليب و الذهاب فى أقرب وقت لعيادة الأسنان.
  • يعتبر عامل الوقت في هذه الحالة عامل حاسم في نجاح المعالجة وإنقاذ السن .
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أغذية مفيدة للأسنان

 

 

 

 

 

أغذية ضارة بالأسنان

 

 

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