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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الزمالك في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان في الكونفدرالية|تفاصيل

الزمالك
الزمالك

قال مؤمن الجندي، الكاتب الصحفي، إن مباراة الذهاب ستكون صعبة للغاية على نادي الزمالك وخاصة في وجود الجماهير المغربية، معقبًا:" جماهير المغرب بتكون صعبة في الاستاد".

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 غياب شيكابالا ومصطفى شلبي

وأضاف “الجندي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلدط، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، اليوم الجمعة، أن غياب شيكابالا ومصطفى شلبي سيكون مؤثر فنيًا، متابعًا أنه مطلوب من كل لاعبي نادي الزمالك أن يكونوا على قدر هذه المباراة من الروح والتركيز والاجتهاد.
 

وأشار مؤمن الجندي، الكاتب الصحفي إلى أن جوميز لا يغير في تشكيل نادي الزمالك بشكل كبيرن وسيكون زيزو متواجدًا في موقع الهجوم.

الزمالك المغرب شيكابالا تشكيل نادي الزمالك صدى البلد

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