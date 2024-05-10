رئيس جهاز "أكتوبر الجديدة " يجتمع بممثلي الشركات المنفذة لـ"سكن لكل المصريين"

عقد رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة المهندس محمد عبدالمقصود، اجتماعاً موسعاً مع الشركات المنفذة وجهات الإشراف على وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بالمرحلة السادسة بالمدينة، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي وازالة كافة العقبات .

وأشار رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، إلى أن الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات الدكتور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالمتابعة الدورية والدقيقة للمشروعات القومية بالمدن الجديدة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أن الاجتماع تناول الموقف التفصيلي للمرحلة السادسة من وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، والتي تضم ما يقرب من ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة في قطاعات منطقة غرب المطار الثلاثة (أ – ب - ج)، والمقامة على مساحة ٣٠٠٠ فدان، بالإضافة إلى ٣٥ ألف وحدة سكنية بالمرحلة الخامسة جارٍ الانتهاء منها في العام الحالي، ليصبح إجمالي الوحدات بمنطقة غرب المطار ٩٠ ألف وحدة سكنية، مما يجعلها من كبرى المناطق التي تضم وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين ".

وشدد رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، على الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات بالتوازي مع الالتزام بكافة المواصفات الهندسية، للوصول لأفضل مستوى يليق بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين ".







