كشفت وزارة الصحة والسكان ، الكمية المسموح بها من ملح الطعام حسب توصيات منظمة الصحة العالمية أقل من 5 جرام من ملح الطعام في اليوم كحد أقصى للبالغين والأطفال اكبر من سنتين ,اي مايعادل: 2000ملليجرام/يوميا من الصوديوم

الأغذية الغنية بالصوديوم: تشمل بالإضافة الى ملح الطعام- الوجبات الجاهزة -اللحوم المصنعة – الأجبان المصنعة مثل الشيدر والرومى والمثلثات- الأسماك المعلبة والمملحة – الخضراوات المخللة –العصائر المعلبة-والصلصات الجاهزة – المخبوزات .

نصائح لتقليل الصوديوم:

1 -تناول الكثير من الخضروات والفاكهة الطازجة.

2 -عدم استخدام ملح الطعام علي المائدة والاكتفاء الكمية المستخدمة في الطهي.

3 -التقليل من إضافة الملح أثناء الطهي ويمكن استخدام التوابل والبهارات مثل الكمون و القرفة و الجنزبيل الليمون لتحسين المذاق.

4 -التقليل من إضافة الملح أثناء تتبيل اللحوم و الدجاج ويفضل الاكتفاء بالمضاف عند الطهي.

5 -الاعتماد علي الأطعمة الطازجة والقال من الأطعمة المحفوظة والمعلبة وفي حالة استخدامها يفضل شطفها بالماء لتقليل نسبة الملح بها

6 -قراءة البطاقة التعريفية علي الأغذية المحفوظة واختيار الأطعمة قليلة الصوديوم.

7 -القليل من اللحوم المصنعة مثل اللانشون والفرانكفورتر والبسطرمة وكذلك الأسماك المملحة مثل الرنجة والسردين .

8 -التقليل من تناول المخللات والصلصات الجاهزة