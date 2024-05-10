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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكمية المسموح بها من ملح الطعام حسب توصيات منظمة الصحة العالمية

ملح الطعام
ملح الطعام

كشفت وزارة الصحة والسكان ، الكمية المسموح بها من ملح الطعام حسب توصيات منظمة الصحة العالمية أقل من 5 جرام من ملح الطعام في اليوم كحد أقصى للبالغين والأطفال اكبر من سنتين ,اي مايعادل: 2000ملليجرام/يوميا من الصوديوم

 الأغذية الغنية بالصوديوم: تشمل بالإضافة الى ملح الطعام- الوجبات الجاهزة -اللحوم المصنعة – الأجبان المصنعة مثل الشيدر والرومى والمثلثات- الأسماك المعلبة والمملحة – الخضراوات المخللة –العصائر المعلبة-والصلصات الجاهزة – المخبوزات . 

نصائح لتقليل الصوديوم: 

1 -تناول الكثير من الخضروات والفاكهة الطازجة.

 2 -عدم استخدام ملح الطعام علي المائدة والاكتفاء الكمية المستخدمة في الطهي.

 3 -التقليل من إضافة الملح أثناء الطهي ويمكن استخدام التوابل والبهارات مثل الكمون و القرفة و الجنزبيل الليمون لتحسين المذاق.

 4 -التقليل من إضافة الملح أثناء تتبيل اللحوم و الدجاج ويفضل الاكتفاء بالمضاف عند الطهي.

 5 -الاعتماد علي الأطعمة الطازجة والقال من الأطعمة المحفوظة والمعلبة وفي حالة استخدامها يفضل شطفها بالماء لتقليل نسبة الملح بها 

6 -قراءة البطاقة التعريفية علي الأغذية المحفوظة واختيار الأطعمة قليلة الصوديوم.

 7 -القليل من اللحوم المصنعة مثل اللانشون والفرانكفورتر والبسطرمة وكذلك الأسماك المملحة مثل الرنجة والسردين .

 8 -التقليل من تناول المخللات والصلصات الجاهزة

ملح الطعام منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة والسكان

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الكمية المسموح بها من ملح الطعام حسب توصيات منظمة الصحة العالمية


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