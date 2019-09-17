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هيثم شاكر: أحلف بالله أول أغنية لي من 18 سنة وحققت نجاحا كبيرا.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:31 ص
هيثم شاكر
هيثم شاكر
هاني حسين
قال الفنان هيثم شاكر، إن أول أغنية له كانت في عام 2001، وهي «أحلف بالله»

وأضاف هيثم شاكر في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" الاغنية دي حققت نجاحا كبيرا، وكانت ضمن ألبوم كوكتيل يضم 7 اصوات جديدة لشركة إنتاج جديدة آنذاك.

وتابع هيثم شاكر:" الأغنية حققت نجاحا كبيرا، وأدين إلى فايز عزيز بالفضل لأنه صاحب أول شركة انتاج موسيقى فتحت أبوابها لي وآمن بموهبتي".

وأكمل هيثم شاكر:" كنت أرغب في تغيير الأغنية كي أواكب موسم الصيف ولكن الأغنية حققت نجاح كبير".

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