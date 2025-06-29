أستاذ بالأزهر: سيدنا النبي نهى عن هذه التصرفات على الطريق

أكد الدكتور أحمد الرخ، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن الطريق ليس ملكًا لأحد، بل هو مساحة مشتركة بين جميع الناس، موضحا أن الشريعة الإسلامية قد حددت حقوقًا واجبة على كل مسلم يمر في هذا الطريق، حتى على من يسكن بالقرب منه، وهذه الحقوق ستُسأل عنها كل نفس أمام الله تعالى يوم القيامة.

وأوضح الدكتور أحمد الرخ خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات، ليس لأن الجلوس بحد ذاته محرم، ولكن لما قد ينتج عن هذا الجلوس من إعاقة للحركة أو تعريض الآخرين للأذى. فإثقال الطريق بالجلوس أو تعطيل حركة المرور يعد من الأمور التي تُسبب ضررًا للمجتمع، وهو ما يوجب على المسلم أن يتجنبها.

وأضاف أن الطريق له حق واجب على كل من يمر به، سواء كان يسير فيه أو حتى من يسكن بالقرب منه. يجب على المسلم أن يتحلى بالآداب والحقوق المنصوص عليها في الشريعة، مثل كف الأذى عن الطريق، وغض البصر، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون هدفه في المرور أو التواجد في الطريق هو المساهمة في حفظ السلام والاحترام بين الناس.

ودعا إلى أن يتحمل المسلم مسؤولية الحفاظ على حقوق الطريق ويُحاسب نفسه دائمًا على كيفية تعامله مع هذا الحق، لأننا جميعًا سنُسأل أمام الله تعالى يوم القيامة عن أفعالنا في هذه المساحات المشتركة.

ما هو حق الطريق؟

وكان الدكتور أسامة الجندي، أحد علماء وزارة الأوقاف، قال إن الطريق في الشريعة الإسلامية ليس ملكًا فرديًا لأحد، وإنما هو مساحة مشتركة تتعانق فيها خُطى الناس وتتشابك فيها مقاصدهم المختلفة، مؤكدًا أن احترام الطريق والالتزام بآدابه يُعدّ من أصول الأخلاق الإسلامية وركائز المجتمع المتحضر.

وأضاف الدكتور أسامة الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الطريق تمر به الأرواح المثقلة والمشرقة، موضحًا أن المثقلة هي من تمشي فيه طلبًا للعلم أو العلاج أو الرزق، والمشرقة هي من تسير فيه بغرض الصلة والزيارة وقضاء الحوائج، مشددًا على أن كل من يمر في الطريق له هدف كريم ومقصد مشروع يستوجب الاحترام والتقدير.

وأكد أن المسلم مطالب بأن يتحلّى في الطريق بالقيم الإيمانية والرحمانية، ويتسم بسعة الصدر والتعامل الراقي مع الآخرين، لأن ذلك يجعل من الطريق أرضًا طيبة تمشي عليها القلوب قبل الأقدام، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن النبي ﷺ وضع ميثاقًا قيميًا راقيًا لحفظ كرامة الإنسان في الطريق، يتجلى في وصيته الشريفة التي قال فيها: "إياكم والجلوس في الطرقات"، قالوا: ما لنا بد يا رسول الله، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال: فإن أبيتم إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه: غضّ البصر، وكفّ الأذى، وردّ السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر".

وأكد على أن من يُحسن التصرف في الطريق كأنه يصنع السلام، ويبني الأمان، ويمتنع عن كل شر وأذى، داعيًا إلى نشر هذه القيم في البيوت والمدارس ووسائل الإعلام، حتى يصبح الطريق مساحة للرحمة، لا ساحة للاعتداء أو الفوضى.