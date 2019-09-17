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أخبار العالم

خامنئي: سياسة الضغوط القصوى الأمريكية ستبوء بالفشل

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:15 ص
الزعيم الإيراني
الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي ق
رويترز
نقل التليفزيون الرسمي الإيراني عن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي قوله اليوم الثلاثاء إن إيران لن تدخل مطلقا في محادثات مع الولايات المتحدة وإن سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها واشنطن على طهران ستبوء بالفشل.

ونسب التليفزيون إلى خامنئي قوله أيضا "المسئولون الإيرانيون لن يتحدثوا مطلقا مع أمريكا.. هذا جزء من سياستهم (الأمريكية) للضغط على إيران.. سياسة الضغوط القصوى التي يتبعونها ستبوء بالفشل".

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