خامنئي: سياسة الضغوط القصوى الأمريكية ستبوء بالفشل

نقل التليفزيون الرسمي الإيراني عن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي قوله اليوم الثلاثاء إن إيران لن تدخل مطلقا في محادثات مع الولايات المتحدة وإن سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها واشنطن على طهران ستبوء بالفشل.



ونسب التليفزيون إلى خامنئي قوله أيضا "المسئولون الإيرانيون لن يتحدثوا مطلقا مع أمريكا.. هذا جزء من سياستهم (الأمريكية) للضغط على إيران.. سياسة الضغوط القصوى التي يتبعونها ستبوء بالفشل".