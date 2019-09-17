محمد نجيب ينشر صورة مع 10 لاعبين أهلاوية في معسكر الجونة

نشر محمد نجيب مدافع النادي الأهلي السابق والمنضم حديثًا إلي صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة ، صورة له مع زملائه في الفريق والمنضمين من صفوف القلعة الحمراء الي الفريق الساحلي .



واستغنى مسئولو الأهلي عن محمد نجيب مدافع الفريق ، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، لينتقل الي الجونة في صفقة انتقال حر .



ويتواجد فى الجونة من الأهلى كل من باسم على، أحمد ياسر ريان، أكرم توفيق، محمود الجزار، عمرو السعداوى، إسلام محارب، عمرو بركات، عمر رضوان، محمد ناجى جدو، محمد نجيب وأحمد على ، وهناك أكثر من لاعب أهلاوى يتواجد فى صفوف الجونة منذ فترة، أمثال جدو وأحمد على وعمر رضوان وعمر السعداوى.



وكان فريق الجونة بقيادة الصربى نيبوشا قد حقق المركز الأول في بطولة الجونة الودية بعد الفوز علي حرس الحدود في المباراة النهائية استعدادا للموسم الكروى الجديد.

