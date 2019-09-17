ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

حفل ختام الأنشطة الصيفية بقصر ثقافة نجيب سرور

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:20 م
صدى البلد
طارق موسى
اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة الأنشطة الصيفية بقصر ثقافة نجيب سرور بفرع ثقافة الدقهلية، حيث أقيمت احتفالية فنية بدأت بالسلام الوطني وتلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك افتتاح معرض فن تشكيلي نتاج برنامج يلا نرسم، إلي جانب عرض فيديو لأنشطة الصيف ثم توالت الفقرات الفنية وتضمنت عدد من الاغانى منها "يا حبيبتي يا مصر، كده يا قلبي، ست الحبايب، حلوه يا بلدي، سلم على الشهدا اللي معاك، علمونا فى مدرستنا، يا بنات يا بنات، ماما يا نور بيتنا، ولا أى كلام" وذلك نتاج برنامج يلا نغنى، أعقبها فقرة التمثيل وإلقاء الشعر ومشهد تمثيلى بعنوان بين القبور، وتوالت القصائد الشعرية ومنها "أنا ابن مصر، مصر وطني، مصر هبه النيل" واختتم الحفل بفقرة فنية للأراجوز.

استمر برنامج يلا نرسم في تنمية واكتشاف مواهب الأطفال في قصور ثقافة طفل المنصورة، نعمان عاشور، نجيب سرور، البرامون، ميت الفرماوي، منية النصر، وبيوت ثقافة طلخا، سماد طلخا، السنبلاوين، علي مبارك، دكرنس، بلقاس، شربين، المطرية، بنى عبيد، الدروتين، المقاطعة، بداوي، أجا، البصراط، الجمالية، أويش الحجر، ومكتبات كفر غنام، سنتماي، بسنديلة، العيادية، اللاوندي، الجوابر، أتميدة، كفر بهيدة، رأس الخليج، تمي الأمديد، دماص، حسن طوبار، شبرا سندي، كفر الترعة، ميت سلسيل وأبو قراميط.

ترشيحاتنا

كريم فهمي يواصل استفزاز متابعيه.. شاهد

مستنيكوا.. أحمد موسى: الخونة قالوا هيعدموني يوم الجمعة ..فيديو

جاكيت بدلة أصفر.. ياسمين صبرى تفاجئ جمهورها بإطلالة غير متوقعة

تعرضت لحادث مروع.. طلعت زكريا يكشف تطورات الحالة الصحية لابنته إيمي

فرج عامر يفجر مفاجأة عن تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر

الموز يتسبب في طرد ناقد رياضي من برنامج على الهواء مباشرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج شد الرقبة المفاجئ.. 7 حلول سحرية تخلصك من الألم سريعا

مجوهرات فخمة وفستان روز راقى. . نوال الزغبى تخطف الأنظار بإطلالة ارستقراطية ..صور

ملابس كاجوال وشعر مموج.. ريا أبي راشد تتألق في أحدث ظهور لها