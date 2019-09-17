حفل ختام الأنشطة الصيفية بقصر ثقافة نجيب سرور

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة الأنشطة الصيفية بقصر ثقافة نجيب سرور بفرع ثقافة الدقهلية، حيث أقيمت احتفالية فنية بدأت بالسلام الوطني وتلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك افتتاح معرض فن تشكيلي نتاج برنامج يلا نرسم، إلي جانب عرض فيديو لأنشطة الصيف ثم توالت الفقرات الفنية وتضمنت عدد من الاغانى منها "يا حبيبتي يا مصر، كده يا قلبي، ست الحبايب، حلوه يا بلدي، سلم على الشهدا اللي معاك، علمونا فى مدرستنا، يا بنات يا بنات، ماما يا نور بيتنا، ولا أى كلام" وذلك نتاج برنامج يلا نغنى، أعقبها فقرة التمثيل وإلقاء الشعر ومشهد تمثيلى بعنوان بين القبور، وتوالت القصائد الشعرية ومنها "أنا ابن مصر، مصر وطني، مصر هبه النيل" واختتم الحفل بفقرة فنية للأراجوز.



استمر برنامج يلا نرسم في تنمية واكتشاف مواهب الأطفال في قصور ثقافة طفل المنصورة، نعمان عاشور، نجيب سرور، البرامون، ميت الفرماوي، منية النصر، وبيوت ثقافة طلخا، سماد طلخا، السنبلاوين، علي مبارك، دكرنس، بلقاس، شربين، المطرية، بنى عبيد، الدروتين، المقاطعة، بداوي، أجا، البصراط، الجمالية، أويش الحجر، ومكتبات كفر غنام، سنتماي، بسنديلة، العيادية، اللاوندي، الجوابر، أتميدة، كفر بهيدة، رأس الخليج، تمي الأمديد، دماص، حسن طوبار، شبرا سندي، كفر الترعة، ميت سلسيل وأبو قراميط.