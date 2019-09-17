رجل أعمال إماراتي يقتني قصرا لملك سعودي سابق في مصر.. فيديو

قصر الملك فيصل في جاردن سيتي

كشف رجل أعمال إماراتي شهير عن شرائه قصر الملك فیصل بن عبد العزيز الكائن في القاهرة، وھو المقر السابقللقنصلیة السعودية بحي جاردن سیتي.ووفقا لتغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أمس، قائلا: "الحمد، قد توفّقت بشراء ھذا البیت الجمیل المعروف بقصر الملك فیصل، وھو غني بتاريخ وذكريات من يحمل اسمه المغفور له بإذن الله الملك فیصل بن عبد العزيز، ھذا التوفیق من عند الله سبحانه وتعالى"ونشر الحبتور مقطع فيديو على حسابه يرصد القصر ومقتنیاته، ويستعرض الأماكن التي كان يجلس فیھا الملك فيصل بالمنزل، وعددا من الصور المعلقة على جدرانه، التي يظھر فیھا أثناء لقاءاته بملوك وامراء ورؤساء الدول والمسؤولین.