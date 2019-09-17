بيراميدز يتعاقد مع المدافع الإيفواري ويلفريد كانون

أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميًا مع المدافع الإيفواري ويلفريد كانون، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.





وذكر نادي بيراميدز في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” أن إدارة لجنة التعاقدات بنادي بيراميدز برئاسة عمرو بسيوني واصلت جهودها لدعم فريق الكرة بصفقات قوية في الموسم الجديد، بنجاحها بعد منافسة شرسة مع أندية أوربية عديدة بالتعاقد مع اللاعب الإيفواري ويلفريد كانون مع النادي.





وأكد “بسيوني” أن ويلفريد كانون صاحب الـ٢٦ عامًا يتميز بالقوة حيث يجيد في مركزي خط الدفاع الوسط. وانه يحمل سيرة ذاتية رائعة وأرقام احصائية تشير نحو نجاحه في دعم صفوف الفريق وفرض اسمه علي الدوري المصري.





ولعب “كانون” من قبل لنادي أدو دين هاج الهولندي لمدة ٥ مواسم وخاض ١١٩ مباراة كما أنه من ناشيء نادي أمبولي الإيطالي.

وأضاف أنه لاعبا دوليا في منتخب بلاده منذ ٢٠١٥ وخاض ٤٢ مباراة دولية آخرها مشاركته في جميع مباريات منتخب كوت ديفوار في كاس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر.



