ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بيراميدز يتعاقد مع المدافع الإيفواري ويلفريد كانون

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:53 م
بيراميدز وسيراميكا
بيراميدز وسيراميكا كليوباترا
حسن العمدة
أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميًا مع المدافع الإيفواري ويلفريد كانون، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وذكر نادي بيراميدز في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” أن إدارة لجنة التعاقدات بنادي بيراميدز برئاسة عمرو بسيوني واصلت جهودها لدعم فريق الكرة بصفقات قوية في الموسم الجديد، بنجاحها بعد منافسة شرسة مع أندية أوربية عديدة بالتعاقد مع اللاعب الإيفواري ويلفريد كانون مع النادي.

وأكد “بسيوني” أن ويلفريد كانون صاحب الـ٢٦ عامًا يتميز بالقوة حيث يجيد في مركزي خط الدفاع الوسط. وانه يحمل سيرة ذاتية رائعة وأرقام احصائية تشير نحو نجاحه في دعم صفوف الفريق وفرض اسمه علي الدوري المصري.

ولعب “كانون” من قبل لنادي أدو دين هاج الهولندي لمدة ٥ مواسم وخاض ١١٩ مباراة كما أنه من ناشيء نادي أمبولي الإيطالي.
وأضاف أنه لاعبا دوليا في منتخب بلاده منذ ٢٠١٥ وخاض ٤٢ مباراة دولية آخرها مشاركته في جميع مباريات منتخب كوت ديفوار في كاس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر.

من جانبه أكد المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي أن كانون سيكون إضافة هائلة للدوري المصري ونادي بيراميدز والنادي تعاقد معه لما يمتلكه من قدرات خاصة ستكون بمثابة إضافة قوية موضحا أن ناديه ينظر دائما لتعاقداته خاصة من الأجانب لمستويات عالية لتكون إضافة قوية للدوري المصري الممتاز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيراميدز يتعاقد مع هداف الدوري رسميا

موجز الرياضة.. الزمالك يخسر الدوري إكلينيكيا.. الأهلي يضم متولي الإسماعيلي.. والهلال يصدم بيراميدز

لاعبون من العيار الثقيل .. تعرف على آراء الجماهير في الصفقات النارية لـ الأهلي والزمالك .. فيديو

المنيا يتعاقد مع مدافع لدعم طما في صفوف فريق اليد

رسميا.. ميلان يتعاقد مع إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب في أمم أفريقيا 2019

رسميا دكرنس يضم اسلام الشامي استعدادا للممتاز ب

ترشيحاتنا

عدوان من قاعدة إيرانية.. عاطف عبد الجواد يكشف عن تفاصيل الهجوم على أرامكو ..فيديو

الأحمر يراقب.. حرب شرسة بين بيراميدز والجونة بسبب دينامو وسط النادي الأهلى

اشتعال الأزمة.. سارة الطباخ تحذر محمد الشرنوبى.. تفاصيل مثيرة

بجينز مقطع.. سميرة سعيد بإطلالة كاجوال

بشرى سارة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي بـ نهائي السوبر المصري

"البترول" تعلن خبرا سارا للمصريين .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجينز مقطع.. سميرة سعيد بإطلالة كاجوال

علاج شد الرقبة المفاجئ.. 7 حلول سحرية تخلصك من الألم سريعا

مجوهرات فخمة وفستان روز راقى. . نوال الزغبى تخطف الأنظار بإطلالة ارستقراطية ..صور