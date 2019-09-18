ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

133 منحة دراسية لطلاب دول حوض النيل بجامعة الإسكندرية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:59 م
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، على 133 منحة دراسية للماجستير والدكتوراه للطلاب الأفارقة من دول حوض النيل.

وقال الدكتورهشام جابر، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الجامعة بدأت في تدشين حملة "إدرس في مصر" لجذب مزيد من الطلاب الوافدين.

وأوضح جابر، أن الحملة تتضمن تيسير كافة الإجراءات أمام الطلاب الوافدين، وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم وإدراج المؤسسات التعليمية المصرية كمؤسسات موصى بها من الدول المختلفة.

وأشار إلى أنه تم إضافة كليات التعليم الطبي بـ 10 جامعات مصرية على موقع دولة الهند الرسمي الخاصة بعد تغيير نظام التعليم بها إلى نظام الساعات المعتمدة، لافتا إلى عقد اتفاقيات تبادل بين الجامعات المصرية والهندية لتبادل الطلاب والتسويق لبرامج كليات الطب بالتنسيق مع المكتب الثقافي للسفارة المصرية بالهند والإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة.

وأضاف نائب رئيس جامعة الإسكندرية، أن المجلس وافق على تفعيل "شهادة أساسيات التحول الرقمي" على طلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية، وذلك بإعتبارها شرطا أساسيا لمنح أي شهادة من شهادات طلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية.

ترشيحاتنا

إذا اشتد عليك أمر.. فعليك بهذه الأعمال

شاهدي.. نانسي عجرم بـ قميص ستان من داخل منزلها

بسبب رونالدو .. مدرب أتلتيكو مدريد خائف من يوفنتوس

لا يوجد أمطار.. الأرصاد: درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض السبت

لأعلى مستوى منذ 7 أسابيع.. ارتفاع أسعار الدولار

شاهد.. اقتحام قناة الأهلي على الهواء .. اعرف التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترعى فيها الأبقار.. مدرسة كوم الشيخ عبيد بالمنوفية وكر للمخدرات بسبب المقاول.. صور وفيديو

طلاب جامعات ألمانيا يروجون للسياحة بحملة true luxour .. صور

شاهد.. اصطدام قطار بجرار زراعي في المنوفية دون إصابات