133 منحة دراسية لطلاب دول حوض النيل بجامعة الإسكندرية

وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، على 133 منحة دراسية للماجستير والدكتوراه للطلاب الأفارقة من دول حوض النيل.



وقال الدكتورهشام جابر، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الجامعة بدأت في تدشين حملة "إدرس في مصر" لجذب مزيد من الطلاب الوافدين.



وأوضح جابر، أن الحملة تتضمن تيسير كافة الإجراءات أمام الطلاب الوافدين، وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم وإدراج المؤسسات التعليمية المصرية كمؤسسات موصى بها من الدول المختلفة.



وأشار إلى أنه تم إضافة كليات التعليم الطبي بـ 10 جامعات مصرية على موقع دولة الهند الرسمي الخاصة بعد تغيير نظام التعليم بها إلى نظام الساعات المعتمدة، لافتا إلى عقد اتفاقيات تبادل بين الجامعات المصرية والهندية لتبادل الطلاب والتسويق لبرامج كليات الطب بالتنسيق مع المكتب الثقافي للسفارة المصرية بالهند والإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة.



وأضاف نائب رئيس جامعة الإسكندرية، أن المجلس وافق على تفعيل "شهادة أساسيات التحول الرقمي" على طلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية، وذلك بإعتبارها شرطا أساسيا لمنح أي شهادة من شهادات طلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية.