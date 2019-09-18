تأجيل دعوى وقف انطلاق الدورى الممتاز وإيقاف تنفيذ جدول المباريات

قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي تأجيل دعوى أندية بتروجت والنجوم والداخلية المستعجلة التي نظرت اليوم بمركز التسوية والتحكيم الرياضي ضد اتحاد الكرة لوقف إنطلاق الدوري الممتاز وإيقاف تنفيذ جدول الدوري العام لموسم 2019/2020.





و كانت الأندية الثلاثة أقامت أمس الدعوى أمام المستشار أحمد أبوالعلا الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضي والمستشار أحمد إسماعيل الأمين العام المساعد لمركز التسوية والتحكيم الرياضي تحت رقم 24 لسنة 3 ق لعام 2019 الجانب المستعجل أمام اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم وتحدد لها جلسة اليوم الأربعاء للنظر.





وأعلنت اللجنة الاستشارية تأجيل الدعوى لجلسة الغد الخميس لاكتمال تشكيل هيئة التحكيم.



