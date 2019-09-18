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رياضة

تأجيل دعوى وقف انطلاق الدورى الممتاز وإيقاف تنفيذ جدول المباريات

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:53 م
شعار الدورى الممتاز
شعار الدورى الممتاز
عمرو الحلوانى
قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي تأجيل دعوى أندية بتروجت والنجوم والداخلية المستعجلة التي نظرت اليوم بمركز التسوية والتحكيم الرياضي ضد اتحاد الكرة لوقف إنطلاق الدوري الممتاز وإيقاف تنفيذ جدول الدوري العام لموسم 2019/2020.

و كانت الأندية الثلاثة أقامت أمس الدعوى أمام المستشار أحمد أبوالعلا الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضي والمستشار أحمد إسماعيل الأمين العام المساعد لمركز التسوية والتحكيم الرياضي تحت رقم 24 لسنة 3 ق لعام 2019 الجانب المستعجل أمام اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم وتحدد لها جلسة اليوم الأربعاء للنظر.

وأعلنت اللجنة الاستشارية تأجيل الدعوى لجلسة الغد الخميس لاكتمال تشكيل هيئة التحكيم.

وطلبت أندية بتروجت والنجوم والداخلية في صحيفة الدعوى ، إيقاف تنفيذ قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن جدول مسابقة الدوري العام 2019/2020 وما يترتب على ذلك من آثار ومن بينها إعادة القرعة والجدول بعد إضافة الأندية الثلاثة إلى المسابقة واستعاضة المباريات التي لم يشارك فيها الأندية الثلاثة إلى مدة الموسم الكروي نفاذا لحجية الحكم المستعجل الصادر لصالح الأندية الثلاثة في الدعوى رقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 على أن ينفذ بالمسودة وبدون إعلان.

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