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تعليم

دكتوراه عن التأثيرات البيولوجية لغرسات تقويم الأسنان على أنسجة الفم

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:24 ص
صدى البلد
محمد شحتة
نوقشت رسالة دكتوراه في موضوع "التأثيرات البيولوجية لغرسات تقـويم الأسنان الدقيقة المتوفرة تجاريا على أنسجة الفم المحيطة"، مقدمة من الباحث أحمد شحاتة محمد عمار، المدرس المساعد بقسم التقويم بكلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، بحضور الدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات مشرفا ومناقشا.

وضمت اللجنة الدكتور حسين ناصف، أستاذ مساعد تقويم الأسنان بطب أسنان بنين الأزهر، والدكتور محمد إبراهيم عارف، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور أشرف عطية "مشرفا ومناقشا"، والدكتور عصام محمد ناصف، أستاذ تقويم الأسنان بكلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة "مناقشا خارجيا"، والدكتور فاروق أحمد حسين، أستاذ مساعد وقائم بعمل رئيس قسم تقويم الأسنان بطب الأسنان بنين الأزهر "مناقشا داخليا".

وأوضحت الدراسة أن هناك عوامل عديدة تتداخل سويا لتخلق الظروف المثالية للتآكل المائي للمعادن والسبائك المغروسة لتقويم الأسنان مما يؤدى إلى تحلل وتسيب الأيونات المعدنية، التي قد تتسبب في حدوث التهابات موضعية أو فشل سريري للغرسات الدقيقة أو التفاعلات المؤدية لحساسية الجلد أو الحساسية المفرطة أو تسمم الخلايا أو التسبب بالسرطانات أو التسبب في التسمم الجيني للخلايا.

وتمت الدراسة من خلال اختيار خمسة مرضى (خمسة من الإناث)، من مرضى تقويم الأسنان المترددين على العيادة الخارجية لقسم تقويم الأسنان بكلية طب الأسنان (بنين) - جامعة الأزهر بالقاهرة، والذين كانت تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما.

وتم إجراء تقييم إكلينيكي وفوتوغرافي لكل فرد وغرسة تقويمية دقيقة اختيرت في عينة البحث، قبل تركيب الغرسات التقويمية الدقيقة الفم، ثم بعد أسبوع وبعد شهر وبعد ثلاثة أشهر وبعد أربعة أشهر من تركيب الغرسات الدقيقة، وتم قياس نسبة حموضة اللعاب لكل مريض، قبل تركيب الغرسات التقويمية الدقيقة الفم، ثم بعد أسبوع وبعد شهر وبعد ثلاثة أشهر وبعد أربعة أشهر من تركيب الغرسات الدقيقة، وقياس وزن الغرسات التقويمية الدقيقة قبل تركيبها وبعد إزالتها لتحديد كمية تغير وزنه، وتحليل سطح الغرسات التقويمية الدقيقة قبل تركيبها وبعد إزالتها.

كما تم أخذ عينات مسحية من الأنسجة المخاطية للفم والخد المقابلة لغرسات تقويم الأسنان، ثم تم تحليل العينات باستخدام الميكروسكوب الفلورويسنسي عن طريق تحديد التغيرات المصاحبة للقتل الخلوي المبرمج لخلايا أنسجة الفم (apoptosis) بقياس نسبة تحلل الحمض النووي ((DNA fragmentation.

وبعد ذلك قام الباحث بتجميع البيانات وجدولتها ثم تحليلها إحصائيا واستخلاص النتائج، حيث أوصت الدراسة بأن إعادة استخدام الغرسات التقويمية الدقيقة المكونة من سبيكة التيتانيوم يتطلب عمل أبحاث أخرى لدراسة إمكانية الإزالة الكاملة للحطام المتكلس والمواد شبه العظمية والمواد المترسبة على سطح الغرسات التقويمية الدقيقة.

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