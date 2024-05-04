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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمن القومي الإسرائيلي : مستعدون للتباحث بشأن المناطق المتنازع عليها مع لبنان

صدى البلد

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، اليوم السبت، إنهم مستعدون لإجراء مباحثات حول المناطق الحدودية المتنازع عليها مع لبنان.


واضاف تساحي، أن الجيش وضع فرقتين عسكريتين بالقرب من رفح تمهيدا لعملية عسكرية محتملة.


وأوضح ، أنه لن يكون من السهل على أي وزير التصويت لصالح الصفقة عندما تعرض عليهم.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم ، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34,654، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77,908 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 32 مواطنا، وإصابة 41 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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