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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخماد حريق هائل بمخزن قطع غيار أعلى عقار بالعجوزة.. صور

صدى البلد

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق هائل التهم مخزن قطع غيار سيارات أعلى سطح عقار  بمنطقة العجوزة نتيجة ماس كهربائي من وصلة عشوائية دون خسائر في الارواح. 

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق أعلي سطح عقار بمنطقة المهندسين بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ب3 سيارات إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل مخزن قطع غيار سيارات أعلي سطح عقار وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وجرت السيطرة على الحريق.


وبعمل التحريات تبين أن ماسا كهربائيا من وصلة عشوائية سبب نشوب الحريق، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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