الرطوبة واضطراب الملاحة.. ظواهر جوية في طقس اليوم |ڤيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن حالة الطقس اليوم، الذي يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة يصاحبه ارتفاعا أيضاً في الرطوبة التي تزيد من الإحساس بالحرارة أكثر.

وأشارت إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية قدمت تحذيرا مروريا حيث نصحت السائقين بتوخي الحذر على الطرق الزراعية والسريعة لتفادي الحوادث.

وتشهد السواحل الشمالية الغربية، خاصة مطروح، العلمين، الإسكندرية والبحيرة، اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية نتيجة سرعة رياح تتراوح بين 50 - 70 كم/ساعة.

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